Bergamo, si finge il padre e tenta di rapire un bambino: arrestato

Un 30enne Ã¨ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento.

E’ stato il bambino ad avvisare l’istruttore che quell’uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne – che Ã¨ incensurato – ha cercato di allontanarsi ed Ã¨ stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione.

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