Biden, stretta all’immigrazione e rimpatri accelerati

NEW YORK, 04 GIU – Joe Biden lancia la stretta all’immigrazione, uno dei temi centrali della corsa alla Casa Bianca. Il presidente annuncia una serie di misure per limitare le richieste di asilo nel caso in cui il confine con il Messico risultasse sotto forte pressione, ovvero se si supererà quota 2.500 arrivi al giorno. Fra le misure anche quella di rimpatri accelerati. (ANSA)