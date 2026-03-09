Firenze, rapine con coltello: arrestato 18enne marocchino

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carabinieri arresto

Nella serata di mercoledÃ¬ 4 marzo i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di rapina aggravata.

I militari, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuti in Corso dei Tintori, dove un rider aveva segnalato che, poco prima, un uomo aveva tentato di sottrargli la bicicletta da lavoro colpendolo con una bottiglia in alluminio e minacciandolo con un coltello. La vittima era riuscita a filmare l’accaduto con il suo cellulare e aveva reagito prontamente, mettendo in fuga l’aggressore.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in piazza della Stazione – era a bordo di un’altra bicicletta – portandolo presso la Stazione CC di Santa Maria Novella per proseguire l’attivitÃ  di polizia giudiziaria.

Giunti in caserma, si Ã¨ presentato un altro uomo per denunciare che poco prima, in via Verdi, uno sconosciuto gli aveva puntato un coltello e gli aveva sottratto una bicicletta dotata di GPS. La vittima ha riconosciuto immediatamente il diciottenne lÃ¬ presente come il suo aggressore, rivendicando la proprietÃ  della bicicletta in possesso del fermato al momento del controllo.

Grazie ad ulteriori accertamenti svolti dai militari, l’uomo Ã¨ stato riconosciuto come l’autore di un’altra rapina verificatasi il 27 febbraio 2026 a bordo di un autobus in zona Peretola, durante la quale avrebbe sottratto ad un minore un cellulare ed un paio di sneakers – che calzava ancora al momento dell’arresto – restituite al legittimo proprietario.

Al termine delle formalitÃ  di rito, l’arrestato veniva condotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano in attesa di udienza che si Ã¨ concluso con la convalida e la custodia cautelare in carcere.
www.055firenze.it

Articoli correlati

Renzi

Firenze, 17enne violentato da un marocchino: Renzi sconvolto

tramvia Firenze

Firenze, 17enne violentato mentre torna a casa in tramvia: arrestato marocchino

carabinieri e ambulanza

Firenze, peruviano accoltellato per rapina da gang di connazionali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *