Firenze, rapine con coltello: arrestato 18enne marocchino

Nella serata di mercoledÃ¬ 4 marzo i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di rapina aggravata.

I militari, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuti in Corso dei Tintori, dove un rider aveva segnalato che, poco prima, un uomo aveva tentato di sottrargli la bicicletta da lavoro colpendolo con una bottiglia in alluminio e minacciandolo con un coltello. La vittima era riuscita a filmare l’accaduto con il suo cellulare e aveva reagito prontamente, mettendo in fuga l’aggressore.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in piazza della Stazione – era a bordo di un’altra bicicletta – portandolo presso la Stazione CC di Santa Maria Novella per proseguire l’attivitÃ di polizia giudiziaria.

Giunti in caserma, si Ã¨ presentato un altro uomo per denunciare che poco prima, in via Verdi, uno sconosciuto gli aveva puntato un coltello e gli aveva sottratto una bicicletta dotata di GPS. La vittima ha riconosciuto immediatamente il diciottenne lÃ¬ presente come il suo aggressore, rivendicando la proprietÃ della bicicletta in possesso del fermato al momento del controllo.

Grazie ad ulteriori accertamenti svolti dai militari, l’uomo Ã¨ stato riconosciuto come l’autore di un’altra rapina verificatasi il 27 febbraio 2026 a bordo di un autobus in zona Peretola, durante la quale avrebbe sottratto ad un minore un cellulare ed un paio di sneakers – che calzava ancora al momento dell’arresto – restituite al legittimo proprietario.

Al termine delle formalitÃ di rito, l’arrestato veniva condotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano in attesa di udienza che si Ã¨ concluso con la convalida e la custodia cautelare in carcere.

