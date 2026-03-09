Energia, ministri Finanze al G7: “pronti a svincolare le scorte”

“Continueremo a monitorare attentamente la situazione e gli sviluppi nei mercati energetici e ci incontreremo quando necessario per scambiare informazioni e coordinarci all’interno del G7 e con i partner internazionali. Siamo pronti ad adottare le misure necessarie, anche per sostenere l’approvvigionamento energetico globale, come lo svincolo delle scorte”.

Lo afferma il comunicato dei ministri delle Finanze del G7, dopo l’incontro con i presidenti del Fondo monetario internazionale, della Banca Mondiale, dell’Ocse e dell’Aie per discutere del conflitto in Medio Oriente, del suo impatto sulla stabilità regionale e sulle condizioni economiche globali.

