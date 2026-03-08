Trump: “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Trump e Meloni

“Amo l’Italia, penso che Giorgia Meloni sia una grande leader”

Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una telefonata del “Corriere della Sera”, ha espresso apprezzamento per la premier e anche per la sua disponibilità ad aiutare in questa guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”, ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda in merito al fatto che l’Italia sta inviando assetti navali per la difesa di Cipro.  ITALPRESS

Pd: il governo smentisca le frasi Trump

ANSA – “Oggi sul Corriere viene riportata questa affermazione di Donald Trump: “Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare”. Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un’affermazione grave e inquietante. L’Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per “cercare di aiutare”. Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria Pd.

