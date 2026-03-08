Pescara, rissa tra famiglie Rom: investita una parente

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Pescara, rissa tra famiglie Rom

Quattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. Ieri pomeriggio una donna di 32 anni ha travolto, piÃ¹ volte con la propria auto, una parente che si era recata nel presidio ospedaliero per un ricovero.

Gli inquirenti stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e definire le responsabilitÃ  dei coinvolti. I fermati restano a disposizione dell’autoritÃ  giudiziaria per gli interrogatori di rito.

Come riporta Il Centro lâ€™intero ospedale di Pescara Ã¨ rimasto ostaggio di quella guerriglia familiare che ha seminato lâ€™inferno: ambulanza bloccate allâ€™esterno che non riuscivano a rientrare e centinaia di pazienti attaccati alle finestre dei reparti per capire cosa stesse accadendo. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero alla base vecchi dissapori familiari, rancori che si trascinano da anni e un conto rimasto in sospeso.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

MorositÃ  nei campi rom di Torino

MorositÃ  nei campi rom di Torino: “Qua non si paga mai la corrente”

Roma carabinieri

Roma, borseggiatrice Rom con 37 precedenti: arrestata e subito rilasciata

Faida tra Rom e albanesi, rogo nelle case popolari ocvupate abusivamente

Faida tra Rom e albanesi, rogo nelle case popolari: 21 feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *