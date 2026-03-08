Nyt: ‘dipartimento di Stato aggira Congresso per vendita di bombe a Israele’

Il Dipartimento di Stato Usa aggira il Congresso per la vendita di 20.000 bombe a Israele

Il ministero ha fatto sapere che il segretario di Stato Marco Rubio ritiene ci sia un’emergenza in seguito alla guerra in Iran e quindi Ã¨ necessari la vendita immediata di bombe a Israele per circa 660 milioni di dollari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Ã¨ la prima volta nella seconda amministrazione Trump che viene formalmente dichiarata un’emergenza, prevista all’Arm Export Control Act, per aggirare il Congresso e vendere armi a Israele. (ANSA)