Iran, Trump: “Stiamo vincendo di gran lunga la guerra”

Trump: “La guerra in Iran continuerà per un po’ e la stiamo vincendo”

Stando a quanto riporta l’agenzia Bloomberg il presidente Usa Donald Trump avrebbe detto che gli Stati Uniti stanno “vincendo di gran lunga la guerra con l’Iran, e continuerà. Continuerà per un po’”.

In Iran gli Usa stanno andando “molto bene”, “è stato incredibile” perché gli Usa hanno distrutto “42 navi della Marina militare” iraniana in 3 giorni, oltre all’aviazione e alle telecomunicazioni. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, prendendo parte alla riunione “Shield of Americas” con i leader di diversi Paesi dell’America Latina nel suo golf club nella zona di Miami.

Invio di truppe di terra? Non rispondo

“Non rispondo. Potrebbe essere? Forse, ma devono esserci ottime ragioni”. Lo ha detto Donald Trump a chi gli chiedeva della possibilità di schierare boots on the ground (truppe di terra, ndr) in Iran.

tgcom24.mediaset.it