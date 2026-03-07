Iraq, grave incendio a struttura logistica Usa KBR

Iraq, incendio a struttura logistica Usa KBR

Grave incendio in una struttura logistica statunitense a Bassora dopo l’attacco di un drone iraniano

KBR, precedentemente nota come Kellogg Brown & Root, Ã¨ una sussidiaria di Halliburton.Â KBR Ã¨ uno dei piÃ¹ grandi appaltatori militari statunitensi al mondo. Durante la guerra in Iraq, Halliburton/KBR ha guadagnato miliardi mentre Dick Cheney, il loro ex CEO, era vicepresidente.

La KBR Ã¨ la spina dorsale logistica che mantiene in funzione la macchina bellica statunitense.

Si segnalano anche attacchi con droni iraniani contro la base statunitense “Victoria” a Baghdad.

