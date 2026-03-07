Iraq, grave incendio a struttura logistica Usa KBR

Grave incendio in una struttura logistica statunitense a Bassora dopo l’attacco di un drone iraniano
KBR, precedentemente nota come Kellogg Brown & Root, Ã¨ una sussidiaria di Halliburton.Â KBR Ã¨ uno dei piÃ¹ grandi appaltatori militari statunitensi al mondo. Durante la guerra in Iraq, Halliburton/KBR ha guadagnato miliardi mentre Dick Cheney, il loro ex CEO, era vicepresidente.
La KBR Ã¨ la spina dorsale logistica che mantiene in funzione la macchina bellica statunitense.
Si segnalano anche attacchi con droni iraniani contro la base statunitense “Victoria” a Baghdad.
ðŸ‡®ðŸ‡¶ðŸ‡®ðŸ‡·ðŸ‡ºðŸ‡¸ Massive fire at a U.S. logistics facility in Basra after Iranian drone strikes.
KBR. formerly known as Kellogg Brown & Root, is a subsidiary of Halliburton.
KBR is one of the largest U.S. military contractors on Earth. During the Iraq War, Halliburton/KBR made billionsâ€¦ pic.twitter.com/bhdbVI8OMC
â€” DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 6, 2026