Usa, Hegseth: ‘non accoglieremo rifugiati mediorientali’

Pete Hegseth

Mettono a soqquadro il mondo e scaricano i problemi ed i costi sugli altri. CosÃ¬ hanno sempre fatto, in Iraq, in Libia, Siria e ovunque

Pete Hegseth afferma che gli Stati Uniti non hanno intenzione di accogliere ondate di rifugiati mediorientali sfollati a causa della guerra in Iran, aggiungendo che “altri paesi della regione sono in grado di gestirli”.
https://x.com/TheInsiderPaper/status/2029689440994545739

Hegseth ha anche affermato che gli Stati Uniti non hanno “mancanza” di munizioni per portare avanti la loro campagna in Iran, cercando di confutare le preoccupazioni secondo cui l’esercito americano sta bruciando intercettori e altri missili a un ritmo insostenibile. “Bombarderemo l’Iran ogni minuto di ogni giorno.”
https://x.com/AdameMedia/status/2029586238798270629

