Iran, ‘i 3.000 soldati che il Pentagono invierÃ  sono paracadutisti’

I 3.000 soldati che il Pentagono intende inviare in Medio Oriente sono i paracadutisti dell’82ma divisione. Lo riportano i media americani. L’ordine di dispiegamento dovrebbe essere firmato a ore.

Trump: “Rubio e Vance impegnati nelle trattative”

Gli Stati Uniti e i mediatori stanno valutando la possibilitÃ di un incontro di alto livello per la pace con l’Iran giovedÃ¬ ma stanno aspettando una risposta da Teheran. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che le trattative con l’Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente sono in corso “proprio ora”. “Siamo in trattative proprio ora”, dice Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, aggiungendo che il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sono coinvolti. “Posso assicurarvi che anche l’altra parte vorrebbe raggiungere un accordo”, aggiunge.

Consenso per Trump crolla al 36%, il piÃ¹ basso del secondo mandato’

Intanto Il tasso di approvazione di Donald Trump Ã¨ sceso in una settimana al livello piÃ¹ basso da quando Ã¨ ritornato alla Casa Bianca, principalmente a causa dell’ impennata dei prezzi della benzina e da una diffusa disapprovazione per la guerra contro l’Iran.

Ãˆ quanto emerge da un sondaggio Reuters/Ipsos condotto in quattro giorni e conclusosi ieri. L’inchiesta ha rilevato che solo il 36% degli americani approva l’operato di Trump, in calo rispetto al 40% registrato dallo stesso sondaggio la settimana prima. Bocciato anche sulla gestione economica, approvata solo dal 29%, un dato peggiore di quello di Joe Biden. ANSA