Teheran, missili contro la portaerei Usa Lincoln

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TEHERAN, 25 MAR – L’Iran ha lanciato missili da crociera contro la portaerei Uss Abraham Lincoln, secondo quanto affermato dall’esercito in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato, avvertendo che seguiranno ulteriori lanci non appena le navi del gruppo d’attacco entreranno nel raggio d’azione.

“I missili da crociera Qader della Marina iraniana (missili antinave a terra) hanno preso di mira la portaerei Uss Abraham Lincoln appartenente agli Stati Uniti, costringendola a cambiare posizione”, si legge nel comunicato

. Il comunicato ha citato il capo della Marina, l’ammiraglio Shahram Irani, il quale ha affermato che i movimenti del gruppo della portaerei sono “costantemente monitorati… e non appena questa flotta ostile entrerÃ  nel raggio d’azione dei nostri sistemi missilistici, sarÃ  soggetta a potenti attacchi da parte della Marina iraniana”. (ANSA-AFP)

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