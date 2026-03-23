Iran, “nessun negoziato con gli Usa, fake news per manipolare mercati'”

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presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf

Il presidente Donald Trump aveva annunciato sul suo social Truth, l’ordine di fermare per cinque giorni gli attacchi contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane a seguito di quelle che ha definito “conversazioni molto buone e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle ostilità”. Poi la smentita di Teheran

ROMA, 23 MAR – “Il nostro popolo esige una punizione completa e severa per gli aggressori. Tutti i funzionari sostengono fermamente il loro leader e il loro popolo fino al raggiungimento di questo obiettivo. Non si sono tenuti negoziati con gli Stati Uniti. Notizie false vengono utilizzate per manipolare i mercati finanziari e petroliferi e per uscire dal pantano in cui sono intrappolati Stati Uniti e Israele”.

Lo scrive su X il presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf, smentendo che siano in corso negoziati con gli Stati Uniti e che lui stesso sia coinvolto nei colloqui. (ANSA).

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