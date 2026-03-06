Parma, muore per una coltellata: indagata la fidanzata

Un ragazzo di 27 anni residente a Parma ma originario della Repubblica Domenicana Ã¨ morto nelle scorse ore all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato ferito con una coltellata in un appartamento del centro. L’Aggressione nel tardo pomeriggio di mercoledÃ¬ 4 marzo. Ora, riporta l’Agenzia Ansa, la sua fidanzata risulta indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo.

La donna Ã¨ stata ascoltata dai carabinieri di Parma: risulterebbe l’unica presente al momento della tragedia ma, ribadiscono fonti investigative, non Ã¨ in stato di fermo. I militari del Ris di Parma in queste ore hanno svolto accertamenti nell’appartamento della coppia che Ã¨ stato posto sotto sequestro. Da una prima ricostruzione non si esclude che sia stata proprio la giovane a colpire il 27enne.
