Violenza sessuale su una bambina, arrestati madre e compagno

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Abusi sessuali

Corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata: sono i reati contestati dalla Procura di Catania a una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni e una romena di 30, arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.

L’indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell’istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La vittima è stata subito allontana dal nucleo familiare e affidata a una struttura protetta, mentre le indagini sono proseguite.
www.ilgiorno.it

Share

Articoli correlati

violenza

Perugia, violenta la fidanzata e le uccide il gatto: 18enne a processo immediato

tribunale aula

Stupro di gruppo su 13enne a Catania, condannati tre egiziani

Abusi sessuali

Lecce, abusi su bambina di 8 anni: arrestato finto ginecologo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *