Delitto Garlasco, “perquisite case di ex inquirenti e genitori di Sempio”

Ci sarebbe una svolta sul caso di Garlasco. Come riferiscono i profili social del Tg1, sono scattate alle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni dei familiari di Andrea Sempio e di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi .

Tra le case perquisite quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l’indagine su Sempio. L’ipotesi di reato a suo carico sarebbe di corruzione in atti giudiziari: gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l’archiviazione dell’indagine.

Le perquisizioni

Le perquisizioni sono state effettuate nelle dimore dell’ex procuratore a Pavia, Genova e Campione d’Italia (Como), dove Venditti è presidente del cda del Casinò. Altre perquisizioni sono scattate a casa di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari a Garlasco (Pavia) e dove si è trasferito anche Andrea Sempio, che viveva a Voghera (Pavia) dopo l’apertura dell’inchiesta su di lui nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia. Perquisizioni anche nei domicili dei tre zii da parte di padre di Andrea Sempio, e a casa di due carabinieri in congedo che lavoravano nella sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale pavese quando era procuratore Venditti.

