Capo Idf: ‘eliminata minaccia missilistica iraniana’

“Israele Ã¨ riuscito a sopprimere il sistema missilistico balistico iraniano. Ora passiamo alla fase successiva della campagna”, lo ha detto il Capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir in una dichiarazione. “Ora aumenteremo il colpo inferto alle fondamenta del regime. Abbiamo altre mosse sorprendenti. Daremo la caccia ai nostri nemici, tutti quanti”, ha aggiunto.

“Nel giro di 24 ore, i piloti hanno spianato la strada per Teheran. Abbiamo distrutto circa l’80% dei sistemi di difesa aere, ottenuto una superioritÃ aerea pressochÃ© totale nei cieli iraniani. Neutralizzato oltre il 60% dei lanciatori di missili balistici”. (ANSA)

Fonte di sicurezza israeliana: “I missili di Teheran potrebbero raggiungere anche Roma”

L’Iran dispone di missili balistici potenzialmente in grado di raggiungere fino a 3 mila chilometri di distanza, e quindi teoricamente anche la cittÃ di Roma. Lo ha affermato una fonte di alto livello della sicurezza israeliana, in forma anonima, durante un briefing con la stampa italiana. Secondo la fonte, il missile iraniano Khorramshahr-4, lanciato dal Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc) contro Israele, “potrebbe facilmente raggiungere l’Italia” se Teheran decidesse di estenderne la gittata. Il sistema, basato sul missile nordcoreano Bm-25, ha una portata standard di circa 2 mila chilometri e puÃ² trasportare una testata esplosiva da 1.500 chilogrammi.

“Questo stesso missile Ã¨ stato lanciato ieri contro Israele ed Ã¨ stato intercettato dalle nostre difese aeree. Non Ã¨ la prima volta: riteniamo di averlo intercettato anche durante l’operazione del giugno 2025”, ha spiegato la fonte. Secondo la stessa fonte, riducendo il peso della testata a circa 750 chilogrammi e aumentando il carburante, il vettore potrebbe raggiungere una gittata di circa 3 mila chilometri, sufficiente a colpire obiettivi anche nel sud dell’Europa.

tgcom24.mediaset.it