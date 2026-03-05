Tangenti per appalti in ASL di Bari, 7 indagati

BARI, 05 MAR – Finiscono nel mirino della Procura di Bari due appalti di forniture in ambito sanitario, del valore di 1,3 milioni di euro, che la Asl barese ha affidato a due imprese delle province di Bari e Treviso. E per questo oggi la guardia di finanza ha dato esecuzione, nelle province di Bari, Treviso e Bergamo, a decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di 7 persone, tra cui tre pubblici ufficiali, indagate in concorso per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e turbata libertÃ  degli incanti. La finanza ha anche eseguito un ordine di consegna.

L’indagine rappresenta uno stralcio di quella sulle tangenti nella Asl di Bari che nel novembre del 2024 aveva portato all’esecuzione di 10 misure cautelari. Gli appalti sono stati aggiudicati nel 2024 e nel 2025 e riguardano una struttura ospedaliera della provincia di Bari. (ANSA).

