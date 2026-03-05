Emirati Arabi, Khalaf Ahmad Al Habtoor: lettera aperta a Donald Trump

Il famoso miliardario degli Emirati Arabi Uniti, Khalaf Ahmad Al Habtoor (Fondatore e Presidente del Gruppo Al Habtoor, una delle piÃ¹ importanti societÃ commerciali della regione, con interessi a in tutto il mondo), ha appena pubblicato una lettera aperta a Trump, in cui lo attacca direttamente senza esclusione di termini.

“Signor Presidente Donald Trump,

Domanda diretta: Chi vi ha dato il permesso di trascinare la nostra regione in una guerra con l’Iran? E su quali basi avete preso questa pericolosa decisione?

Avete considerato i danni collaterali prima di premere il grilletto? E avete pensato che i primi a essere danneggiati da questa escalation sarebbero stati i paesi della regione?

Anche la gente di questa regione ha il diritto di chiedersi: Ã¨ stata una vostra decisione personale? O Ã¨ il risultato delle pressioni di Netanyahu eÂ del suo governo?

Avete posto i Paesi del Golfo e gli stati arabi al centro di un pericolo che non hanno scelto. Grazie a Dio, siamo forti e capaci di difenderci, e abbiamo eserciti e difese che proteggono le nostre patrie, ma la domanda rimane: chi vi ha dato il permesso di trasformare la nostra regione in un campo di battaglia?”

Prima ancora che l’inchiostro si fosse asciugato sull’iniziativa BoardOfPeace da voi annunciata in nome della pace e della stabilitÃ , ci troviamo di fronte a un’escalation militare che mette in pericolo l’intera regione. Dove sono finite quelle iniziative? E che fine hanno fatto le promesse fatte in nome della pace?

La maggior parte dei finanziamenti per queste iniziative proveniva da paesi della regione stessa e dagli stati arabi del Golfo che hanno contribuito con miliardi di dollari apparentemente a sostenere la stabilitÃ e lo sviluppo. Questi paesi hanno il diritto di chiedersi oggi: dove sono finiti questi soldi? Stiamo finanziando iniziative di pace o una guerra che ci mette a rischio?

Ancora piÃ¹ pericoloso Ã¨ che la vostra decisione minaccia non solo la popolazione della regione, ma anche il popolo americano, a cui avete promesso pace e prosperitÃ . Oggi si ritrova coinvolto in una guerra finanziata con le proprie tasse, con costi che, secondo l’Institute for Policy Studies (IPS), vanno dai 40 ai 65 miliardi di dollari per le operazioni militari dirette, e che potrebbero raggiungere i 210 miliardi di dollari, includendo l’impatto economico e le perdite indirette, se la guerra dovesse continuare per quattro o cinque settimane. Si Ã¨ persino arrivati â€‹â€‹al punto di sacrificare gli stessi americani in una guerra in cui non hanno alcun interesse.

Hai persino infranto le tue promesse di evitare guerre e di dare prioritÃ all’America sopra ogni altra cosa, ordinando interventi militari stranieri durante il tuo secondo mandato in sette paesi: Somalia, Iraq, Yemen, Nigeria, Siria, Iran e Venezuela, oltre a operazioni navali nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Hai lanciato oltre 658 attacchi aerei stranieri nel tuo primo anno in carica, equivalenti al numero totale di attacchi durante l’intero mandato di Biden, lo stesso uomo che hai criticato per aver coinvolto gli Stati Uniti in guerre straniere.

Signor Presidente, queste cifre hanno avuto un impatto notevole sul suo indice di gradimento tra gli americani, che Ã¨ diminuito del 9% in soli 400 giorni dal suo insediamento per il secondo mandato.

Questi numeri dicono chiaramente una cosa: anche all’interno del #Ø§Ù„ÙˆÙ„Ø§ÙŠØ§Øª_Ø§Ù„Ù…ØªØ­Ø¯Ø© cresce la preoccupazione di essere trascinati in una nuova guerra e di esporre la vita, l’economia e il futuro degli americani a rischi inutili.

La vera leadership non si misura in base alle decisioni riguardanti la guerra, ma in base alla saggezza, al rispetto per gli altri e all’impegno per la pace. Se queste iniziative sono state lanciate in nome della pace, allora abbiamo il diritto di esigere piena trasparenza e una chiara assunzione di responsabilitÃ .”

https://x.com/KhalafAlHabtoor/status/2029442279170293996