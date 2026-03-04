Roma, rapina a 81enne: arrestato somalo

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carabinieri arresto

Ha rapinato un anziano in strada a Roma. Non si Ã¨ fatto troppi scrupoli un 33enne somalo, senza dimora e con precedenti, che ha messo a punto il proprio piano su Corso d’Italia.

Il fatto Ã¨ accaduto nel pomeriggio di lunedÃ¬ 2 marzo. L’uomo, dopo aver puntato un 81enne, gli ha sottratto via il cellulare per poi scappare. La vittima, nonostante la situazione, ha avuto la forza di contattare il 112. Sul posto cosÃ¬ sono sopraggiunti i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza.

Scattata la nota di ricerca sulla scorta della descrizione del malvivente ricevuta dall’uomo, sono state perlustrate le zone circostanti, con il sospettato che Ã¨ stato individuato nel giro di pochi minuti. Una volta perquisito, Ã¨ stato trovato in possesso della refurtiva che era stata nascosta tra gli indumenti. Il maltolto Ã¨ stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 33enne Ã¨ stato arrestato con l’accusa di rapina.
www.romatoday.it

Articoli correlati

auto polizia

Ragazza svedese rapinata a Milano: arrestati tre egiziani

Roma, 4 allarmi bomba in poche ore

Roma, 4 allarmi bomba in poche ore

carabinieri e ambulanza

Firenze, peruviano accoltellato per rapina da gang di connazionali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *