Deficit al 3,1% nel 2025, Italia resta in procedura di infrazione

Eurostat stima il rapporto deficit/Pil dell’Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024.
Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all’esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell’ambito del Semestre europeo.
Il dato diffuso da Eurostat Ã¨ confermato anche nelle stime diffuse dall’Istat, che certifica anche l’aumento del debito pubblico, che nel 2025 Ã¨ salito al 137,1 del Pil, 2,4 punti percentuali in piÃ¹ rispetto al 134,7% del 2024.
Il Ministero dell’Economia si prepara intanto a svelare le nuove stime contenute nel Documento di Finanza pubblica (Dfp).
“Sul Documento di finanza pubblica siamo realisti”, ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. ANSA
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