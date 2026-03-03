Roma, 4 allarmi bomba in poche ore

Roma, 4 allarmi bomba in poche ore

Salgono a quattro, in poche ore, gli allarmi bomba in centro a Roma

Nuovo allarme bomba a Roma: l’ultimo a Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Silvio Berlusconi dove attualmente si trova anche la sede della stampa Estera.
Sul posto i Carabinieri con gli artificieri e il nucleo cinofili per le ispezioni. Lo stabile Ã¨ stato evacuato a scopo precauzionale. A segnalare la presenza di un ordigno una telefonata anonima al Nue 112.

Poco prima era scattato, e poi rientrato, un’allarme bomba in via della Scrofa, dove si trovano la sede di Fratelli d’Italia e del Secolo d’Italia.Â L’edificio era stato evacuato, ma il personale poi Ã¨ stato fatto rientrare. A quanto si apprende, al momento dell’allarme nessun dirigente di FdI si trovava all’interno dell’edificio. La circolazione che prima era stata fermata, Ã¨ ripresa e i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni.

Dopo l’alert l’area Ã¨ stata messa in sicurezza e la situazione Ã¨ stata monitorata dalla sala operativa della Questura di Roma. Le bonifiche, fortunatamente, hanno dato esito negativo.Â La Polizia aveva ispezionando, con i cani molecolari, anche gli uffici della Fondazione An.

Era giÃ  rientrato un ulteriore allarme: quello per una valigia abbandonata a Largo Chigi, a pochi metri dalla sede del Governo. All’interno, gli Artificieri della polizia di Stato, avevano trovato solamente dei vestiti. La strada, nel pieno centro della Capitale e del suo traffico, era stata chiusa.

Ancora un episodio simile era avvenuto poco prima all’Altare della Patria. Anche in questo caso le bonifiche, fortunatamente, avevano dato esito negativo.
