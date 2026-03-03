Firenze, peruviano accoltellato per rapina da gang di connazionali

Un uomo di 43 anni è stato ferito domenica 1° marzo, nei pressi della fermata Rosselli della linea 2 della tramvia, in viale Fratelli Rosselli

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, cittadino peruviano, sarebbe stato avvicinato da cinque connazionali, che avrebbero tentato di prendergli il portafoglio. Al tentativo dell’uomo aggredito di difendersi e non consegnarlo, sarebbe stato tirato fuori dagli aggressori almeno un coltello. Dopo le minacce il 43enne è stato ferito alla schiena, poi gli aggressori sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri, che stanno indagando per rintracciare i malviventi. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Careggi per le visite del caso: fortunatamente la ferita non è risultata grave.

“Rimango basito, ma purtroppo non sorpreso”, attacca il consigliere di Futuro Nazionale al Quartiere 1 Salvatore Sibilla. “Proprio ieri mattina avevo allertato le Forze dell’Ordine segnalando la situazione esplosiva al Parco del Quercione, chiedendo uno sgombero immediato. Avevo previsto che, senza un intervento deciso, sarebbe accaduta una tragedia. Poche ore dopo, un uomo è stato colpito alla schiena da una gang di connazionali per il solo torto di aver difeso il proprio portafoglio. Da 13 anni lotto contro il degrado di certe frange della comunità peruviana che tengono in ostaggio le Cascine e il Quartiere 1 tra alcol, droga e risse. Quando le denunce cadono nel vuoto, il risultato è il sangue sull’asfalto”.

