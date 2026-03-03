Colpita da droni, chiusa ambasciata Usa a Riad

Un attacco Ã¨ stato sferrato contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell’Arabia Saudita. L’attacco, avvenuto con due droni senza pilota, ha causato un piccolo incendio e danni materiali all’edificio. “Risponderemo”, ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump.

L’attacco all’ambasciata

L’ambasciata statunitense ha confermato l’attacco e ha invitato le persone a tenersi lontane, annunciando la chiusura temporanea della sede. “Evitate l’ambasciata fino a nuovo avviso a causa dell’attacco alla struttura”, si legge in un comunicato stampa, invitando i cittadini americani a “rifugiarsi sul posto”.

Secondo fonti della difesa saudita, non Ã¨ stato il solo attacco nella zona: ben otto droni sono stati intercettati e distrutti vicino alle cittÃ di Riyadh e Al-Kharj.

La situazione in Arabia Saudita sembra essere sempre piÃ¹ tesa, con gli attacchi con droni che stanno diventando una minaccia sempre piÃ¹ concreta per la sicurezza del Paese e delle sedi diplomatiche straniere presenti nel territorio.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Riad ha preso misure di sicurezza per proteggere i suoi dipendenti e i cittadini americani presenti nella zona. La chiusura temporanea dell’ambasciata Ã¨ stata decisa per garantire la sicurezza di tutti.

Gli attacchi con droni rappresentano una nuova sfida per la sicurezza nazionale dell’Arabia Saudita e delle sedi diplomatiche presenti nel paese. La comunitÃ internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione.

