Iran, media israeliani: ucciso anche ex presidente Ahmadinejad

Anche l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco israeliano di ieri in Iran. Lo riferiscono media israeliani citando media in Iran e nella regione. GiÃ sindaco di Teheran, Ahmadinejad fu eletto presidente dell’Iran il 24 giugno 2005, dopo aver sconfitto l’ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani al secondo turno con il 61,69% dei voti. ANSA

Era considerato un conservatore laico, ma in linea con l’indirizzo religioso della repubblica islamica iraniana.

Prima di diventare presidente era professore di ingegneria civile all’UniversitÃ Iraniana della Scienza e della Tecnologia.