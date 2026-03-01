Genova, tentato omicidio di un 14enne: arrestato 16enne albanese

GENOVA – Ãˆ stato individuato dalla polizia di Stato il presunto autore del tentato omicidio avvenuto sabato sera a bordo di un bus Amt della linea 7, nel quartiere genovese di Rivarolo. Si tratta di un minorenne, rintracciato nella stessa serata di ieri e arrestato dalla squadra mobile e l’Upgsp. Il giovanissimo si trova ora a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria.

Cos’Ã¨ successo

Un ragazzo di 14 anni di origini marocchine Ã¨ stato accoltellato a bordo di un autobus all’altezza di piazza Pallavicini, a Rivarolo. L’autista si Ã¨ accorto dell’aggressione e ha fermato il mezzo dopo aver sentito le urla.

La polizia di Stato ha arrestato il presunto aggressore, un coetaneo di nazionalitÃ albanese. Il ragazzo, 16 anni, sarebbe inizialmente fuggito ma gli agenti lo avrebbero rintracciato nella sua abitazione, seguendo i suoi spostamenti tramite le immagini dei circuiti di videosorveglianza.

Il 14enne portato in ospedale in codice rosso

Il 14enne ha riportato ferite al torace e allâ€™addome ed Ã¨ stato trasportato in codice rosso allâ€™ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove Ã¨ ricoverato in gravi condizioni ed Ã¨ in prognosi riservata.

