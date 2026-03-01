48 leader iraniani uccisi, Trump: “un successo”

Donald Trump

“In un colpo solo 48 leader iraniani se ne sono andati. Nessuno può credere al successo che stiamo avendo”.
Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox di cui sono stati diffusi degli estratti. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, sanno i target che sono rimasti ancora da colpire.

“Non sono preoccupato per nulla. Faccio solo ciò che è giusto. Alla fine, funziona”.
Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per l’impatto dell’attacco sul prezzo del petrolio e lo stretto di Hormuz. ANSA

