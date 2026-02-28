Migranti, 308 sbarcati a Lampedusa

In poco piÃ¹ di un giorno sono arrivati a Lampedusa 11 barconi con complessivamente 308 migranti

Cinque gli approdi solo tra la notte e le prime ore del mattino, con lo sbarco di 144 persone. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno intercettato barconi e gommoni con a bordo da sei a 64 migranti, originari di Bangladesh, Egitto, Siria e Pakistan.

I gruppi hanno raccontato di essere partiti da Tajoura, Zuwarah e Garabulli, in Libia, e da Zarzis, in Tunisia. Nella giornata di ieri si erano giÃ verificati altri sei sbarchi con 164 persone, tra cui donne e minori. Due gruppi, composti da 24 e 32 migranti, erano stati fermati dai carabinieri dopo sbarchi autonomi a molo Madonnina e molo Favarolo.

All’hotspot di contrada Imbriacola si trovano attualmente 396 ospiti, di cui 286 in attesa di trasferimento sul traghetto di linea Sansovino diretto a Porto Empedocle.

www.rainews.it/tgr/sicilia