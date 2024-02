In arrivo lo scudo penale per i medici

ROMA – Via libera del governo allo scudo penale per i medici. È quanto stabilito, spiegano fonti parlamentari, dalla riunione della maggioranza con il governo sugli emendamenti al decreto milleproroghe. Diverse proposte di maggioranza, ma anche di opposizione, chiedono che le norme sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario introdotte durante il covid vengano estese anche agli anni successivi. (ANSA)