Nave di Emergency preleva 38 migranti a 32 miglia dalle coste libiche

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Life Support

Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha concluso in mattinata il recupero di 38 persone che viaggiavano su un gommone a 32 miglia dalle coste libiche.

Dei 38 migranti, 31 sono uomini e 7 donne, una delle quali Ã¨ incinta. Ci sono 12 presunti “minori stranieri non accompagnati” e 2 minori accompagnati, tutti maschi.

I viaggiatori hanno riferito di essere partiti alle 21:00 del 25 aprile da Zuwara, e sono originari della Somalia (17), del Sudan (13), dell’Etiopia (2), della Costa D’Avorio (1), dell’Eritrea (3) e del Sud Sudan (2).

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