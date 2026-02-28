Israele: “Raid mirati per uccidere Khamenei e alti ufficiali, vittime tra comandanti pasdaran”

Gli attacchi israeliani erano “raid mirati” con l’obiettivo di eliminare alti ufficiali iraniani e leader politici, tra cui il leader supremo Ali Khamenei e il presidente Masoud Pezeshkian. Lo riferisce Axios, secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero partecipato direttamente a questi attacchi limitandosi a fornire fuoco di copertura e a dirigere i suoi raid sulle infrastrutture militari chiave.

Stando a Cnn, oltre a Khamenei, sarebbero stati presi di mira anche il capo di Stato maggiore delle forze armate Sayyid Abdolrahim Mousavi, il leader dei pasdaran Mohammad Pakpour, il segretario del Consiglio di difesa Ali Shamkhani e il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Ali Larijani. Secondo Reuters, è già iniziata la conta delle vittime: sarebbero deceduti numerosi comandanti dei pasdaran e funzionari politici.

