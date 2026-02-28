Iran, raid Israele-Usa su una scuola: 40 studentesse uccise

Iran, raid Israele-Usa su una scuola

Iran, colpita una scuola primaria femminile in attacco Israele-Usa: 40 studentesse uccise

Ãˆ salito a 40 il numero delle studentesse morte nell’attacco di oggi contro il distretto di Minab, nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan, in Iran. Lo ha riferito l’agenzia iraniana Isna citando autoritÃ  locali. Le vittime sarebbero alunne di una scuola primaria femminile colpita durante i bombardamenti attribuiti a Israele e Stati uniti.
tgcom24.mediaset.it

