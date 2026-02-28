Iran, raid Israele-Usa su una scuola: 40 studentesse uccise

Iran, colpita una scuola primaria femminile in attacco Israele-Usa: 40 studentesse uccise
Ãˆ salito a 40 il numero delle studentesse morte nell’attacco di oggi contro il distretto di Minab, nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan, in Iran. Lo ha riferito l’agenzia iraniana Isna citando autoritÃ locali. Le vittime sarebbero alunne di una scuola primaria femminile colpita durante i bombardamenti attribuiti a Israele e Stati uniti.
tgcom24.mediaset.it
ðŸ‡ºðŸ‡¸ðŸ‡®ðŸ‡±ðŸ‡®ðŸ‡· The Epstein Regime coalition bombed an all-girls elementary school in Hormozgan, Iran.
Initial reports indicated 24â€“36 young students were killed. Updated figures now put the death toll at 40 elementary school girls. pic.twitter.com/5wlRTA2TVC
â€” DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 28, 2026