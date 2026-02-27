Pedina il cognato e poi lo accoltella: arrestato egiziano

La vittima Ã¨ stata colpita in fronte e ai fianchi. Si Ã¨ salvata grazie allo zaino e agli abiti che hanno fatto da scudo

Una contesa familiare Ã¨ finita con un agguato in strada e un accoltellamento, la vittima ferita gravemente e l’aggressore in manette. Siamo a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove i carabinieri hanno arrestato un 33enne egiziano per il tentato omicidio del cognato. L’aggressione Ã¨ avvenuta lo scorso 19 febbraio e le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso tutto.

L’agguato

Il video diffuso dai carabinieri mostra la vittima che cammina verso casa con alcune buste della spesa in mano. Alle sue spalle sopraggiunge un altro uomo, che si avvicina e lo colpisce ripetutamente con un lungo coltello da cucina. Mentre l’aggressore infierisce, rivolge contro la vittima insulti in arabo. I colpi vengono sferrati prima alla fronte, poi ai fianchi. Gli indumenti pesanti e lo zaino che ha sulle spalle proteggono la vittima, che riesce a fuggire e trova riparo in un condominio. L’aggressore fugge, ma viene poi individuato e bloccato.

Il coltello da cucina con lama da 20 centimetri usato nell’assalto verrÃ trovato dai carabinieri in strada. Dietro all’aggressione ci sarebbero dissapori in famiglia.

