Milano, pestato da connazionale: grave 20enne egiziano

Lâ€™aggressione e le botte, poi la corsa al pronto soccorso (con la massima urgenza) e la denuncia a piede libero per lâ€™aggressore

Un ragazzo di 20 anni, cittadino egiziano, Ã¨ stato trasportato in codice rosso al Niguarda dopo essere stato aggredito in via Orefici a Milano nella serata di martedÃ¬ 17 marzo. A picchiarlo Ã¨ stato un connazionale suo coetaneo che Ã¨ stato bloccato dai carabinieri e indagato per lesioni.

Lâ€™aggressione

Tutto Ã¨ accaduto pochi minuti dopo le 22 allâ€™altezza del civico 10 della via che collega piazza Duomo a Cordusio, come riportato dallâ€™agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).Â Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati alcuni passanti che, resisi conto della situazione, hanno allertato il 112. Per il momento non Ã¨ chiaro cosa abbia innescato la zuffa, ma sembra che entrambi fossero in stato di alterazione psicofisica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con unâ€™ambulanza e unâ€™automedica in codice rosso. Il ragazzo Ã¨ stato stabilizzato e accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Ha riportato un trauma cranico e sanguinolento da un orecchio. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno bloccato lâ€™aggressore – un ragazzo di 20 anni, anche lui cittadino egiziano – che Ã¨ stato denunciato per lesioni personali.

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