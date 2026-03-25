Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente, Ã¨ grave

Trescore Balneario. Una professoressa di 57 anni Ã¨ stata accoltellata prima dellâ€™inizio delle lezioni in via Damiano Chiesa.

Lâ€™allarme Ã¨ scattato attorno alle 7.45 di mercoledÃ¬ 25 marzo, quando la zona era affollata di studenti e genitori anche degli altri istituti presenti sulla stessa via. Sul posto i carabinieri e la Polizia Locale di Trescore Balneario, unâ€™ambulanza, unâ€™auto medica e lâ€™elicottero alzatosi in volo da Bergamo.

Secondo le prime informazioni ad aggredire C.M., insegnante di francese, sarebbe stato un ragazzo della classe terza che lâ€™avrebbe avvicinata fuori dallâ€™istituto Leonardo Da Vinci, per poi colpirla nei corridoi.

Allâ€™interno della scuola i carabinieri per ricostruire lâ€™accaduto e gli psicologici per assistere e seguire i giovani studenti.

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