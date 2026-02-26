Epstein files, si dimette Lawrence Summers ex rettore di Harvard

ImolaOggi ESTERI, News 2026

UniversitÃ  di Harvard,

L’economista Lawrence Summers, ex rettore dell’UniversitÃ  di Harvard, si dimetterÃ  dal suo ruolo di docente dell’ateneo alla fine dell’anno accademico

Lo ha annunciato un portavoce dell’universitÃ , secondo quanto riporta il New York Times. L’annuncio arriva dopo che i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia hanno mostrato una stretta relazione tra Summers e Jeffrey Epstein, molto tempo dopo la prima condanna di Epstein per prostituzione minorile. Summers, in congedo da novembre, non tornerÃ  a insegnare prima di lasciare l’universitÃ .

L’ex rettore, ha dichiarato il portavoce dell’universitÃ , si Ã¨ anche dimesso da co-direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Le sue dimissioni giungono “in relazione all’esame in corso da parte dell’UniversitÃ  di documenti relativi a Jeffrey Epstein, recentemente pubblicati dal governo”, ha dichiarato il portavoce Jason Newton in una nota. L’annuncio Ã¨ stato riportato per la prima volta dal giornale studentesco The Harvard Crimson.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Peter Mandelson

Epstein files, rilasciato su cauzione l’ex ministro Mandelson

Peter Mandelson

Epstein files, ex ministro laburista Mandelson arrestato in Gb

principe Andrea

GB, Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *