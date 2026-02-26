Epstein files, si dimette Lawrence Summers ex rettore di Harvard

L’economista Lawrence Summers, ex rettore dell’UniversitÃ di Harvard, si dimetterÃ dal suo ruolo di docente dell’ateneo alla fine dell’anno accademico

Lo ha annunciato un portavoce dell’universitÃ , secondo quanto riporta il New York Times. L’annuncio arriva dopo che i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia hanno mostrato una stretta relazione tra Summers e Jeffrey Epstein, molto tempo dopo la prima condanna di Epstein per prostituzione minorile. Summers, in congedo da novembre, non tornerÃ a insegnare prima di lasciare l’universitÃ .

L’ex rettore, ha dichiarato il portavoce dell’universitÃ , si Ã¨ anche dimesso da co-direttore del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Le sue dimissioni giungono “in relazione all’esame in corso da parte dell’UniversitÃ di documenti relativi a Jeffrey Epstein, recentemente pubblicati dal governo”, ha dichiarato il portavoce Jason Newton in una nota. L’annuncio Ã¨ stato riportato per la prima volta dal giornale studentesco The Harvard Crimson.

tgcom24.mediaset.it