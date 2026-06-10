Bill Gates in udienza al Congresso sul caso Epstein

Bill Gates è arrivato a Capitol Hill per l’audizione a porte chiuse su Jeffrey Epstein

Entrando in aula, Gates si è augurato che la sua testimonianza sia utile alla Commissione di sorveglianza sulla camera per fare giustizia per le vittime.

Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell’ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein.

“Non avrei mai dovuto incontrare Epstein”, ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse a Capitol Hill.

“Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui”, ha aggiunto il miliardario ribadendo di “non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite”.

Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. ANSA