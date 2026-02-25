Egiziano ucciso da connazionale, scritta a Cornelia: “vita spezzata dalle braccia di una bestia”

Fiori e scritte in ricordo di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, il ragazzo egiziano di 21 anni ucciso domenica pomeriggio con una coltellata da un connazionale poi fermato mentre tentava di allontanarsi da Roma. Le frasi sono comparse nei pressi del supermercato Pewex, che si trova fra piazza San Giovanni Battista de La Salle e la circonvallazione Cornelia, dove il giovane è morto dopo essere stato colpito con una coltellata al cuore.

Scritte a Cornelia in ricordo di Mohammed

Incensurato, la vittima è stata uccisa da un 23enne egiziano, Alsahid Salama Jazar, che dopo aver ucciso il giovane con un coltello estratto dalle scarpe ha abbandonato l’arma e si è diretto alla stazione Tiburtina, dove con un treno cercava di allontanarsi dalla Capitale. Residente in un centro di accoglienza dell’Aurelio, la vittima lavorava saltuariamente come muratore. Solito frequentare l’area di Cornelia, sul luogo del delitto, come detto, sono stati posizionati dei fiori vicino ad alcune scritte: “Ebra perdonaci”, quanto impresso su alcune aiuole. Vicino la data dell’omicidio, “22/2/26”, e una scritta in arabo: “Habibi”, letteralmente “Amore mio”. Poco distante un piccolo altarino, con altre frasi: “Una vita spezzata dalle braccia di una bestia”, scritta in italiano, e un’altra ancora in arabo: “Sei la mia vita”.

Omicidio a Cornelia

Le scritte, non cancellate, da quanto si apprende per una forma di rispetto nei confronti della vittima, sono riferite a Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed. Il giovane egiziano – con regolare permesso di soggiorno in Italia – è stato ucciso domenica davanti a decine di persone. Ad aggredirlo tre giovani nordafricani – tutti con precedenti per droga: Abdelnaser Shehabeldin Shehab Magdy Fathy (egiziano di 20 anni), Saadi Abderrahmane (algerino di 19 anni) e l’autore materiale della coltellata, il 23enne egiziano Alsahid Salama Jazar. Un delitto d’onore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Roma, che a stretto giro dall’omicidio hanno arrestato tutti i responsabili e ricostruito il movente dell’omicidio.

