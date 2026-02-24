Zelensky: ‘Putin ha fallito’

KIEV, 24 FEB – Vladimir Putin “ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Kiev “farÃ qualunque cosa necessaria” per arrivare a una pace solida e duratura”, ha sottolineato Zelensky.

“Stanno giocando con Trump e stanno giocando con il mondo intero. Putin pensa di apparire convincente e di potersi fidare di lui. No, Ã¨ un pessimo attore”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista al Financial Times, nella quale definisce “miope” credere che la guerra finirÃ con il ritiro ucraino dal Donbass, perchÃ© di Mosca “non ci si puÃ² fidare”, sottolineando che sulle concessioni territoriali c’Ã¨ “piÃ¹ pressione su Kiev che su Mosca”. Zelensky, questa volta alla Cnn, ha poi invitato il presidente Usa a “rimanere al fianco dell’Ucraina”Â (ANSA)

Vertici Ue, ‘Putin non ha raggiunto gli obiettivi

“La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi militari in Ucraina. Non riuscendo ad avanzare sul campo di battaglia, prende deliberatamente di mira civili e infrastrutture critiche ucraine, comprese quelle energetiche, ospedali, scuole ed edifici residenziali, nel mezzo di un inverno rigido. Gli ucraini restano straordinari per fermezza, determinazione e resilienza”. Lo affermano in una nota congiunta Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola. “La guerra di logoramento di Putin sta progressivamente indebolendo la Russia e siamo determinati ad aumentare ulteriormente la pressione affinchÃ© Mosca ponga fine alla sua aggressione e si impegni in negoziati significativi verso la pace”, aggiungono.Â (ANSA)