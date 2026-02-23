Ragazzini rapinati a Bologna: arrestati due stranieri

Nonostante la giovane etÃ , vantavano giÃ un curriculum di tutto rispetto, i due arrestati nel tardo pomeriggio di venerdÃ¬ 20 novembre dalla polizia. Un cittadino albanese di 20 anni e un cittadino marocchino di 19 sono finiti in manette con l’accusa di rapina aggravata ai danni di alcuni ragazzi minorenni.

La fuga in bus

Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto nel cuore della cittÃ , in Piazza Minghetti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si sono avvicinati a un gruppo di giovanissimi e, con fare minaccioso, li hanno costretti a consegnare quanto in loro possesso: un bottino magro, una banconota da 10 euro e un pacchetto di sigarette, ma sufficiente a far scattare l’accusa di rapina per le modalitÃ utilizzate.

Subito dopo il colpo, i due si sono allontanati salendo a bordo di un autobus della linea urbana diretto verso via Santo Stefano, convinti di aver fatto perdere le proprie tracce.Â A tradire i rapinatori Ã¨ stata la prontezza di un amico delle vittime che ha immediatamente allertato il 113 fornendo dettagli precisi.

Gli agenti dellâ€™Upgsp – Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – hanno intercettato lâ€™autobus in via Santo Stefano. Allâ€™interno, seduti nelle ultime file insieme a una ragazza italiana del 2010 (risultata estranea ai fatti), i poliziotti hanno individuato i due sospettati. La perquisizione ha dato esito positivo: uno dei due era ancora in possesso del pacchetto di sigarette appena sottratto.

Precedenti e arresti

Dagli accertamenti in Questura Ã¨ emerso che entrambi i giovani, regolarmente in Italia, risultano giÃ gravati da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Il cittadino marocchino era giÃ destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Bologna lo scorso 28 febbraio 2025, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il cittadino albanese Ã¨ stato trasferito direttamente in carcere.

