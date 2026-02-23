Epstein files, ex ministro laburista Mandelson arrestato in Gb

LONDRA, 23 FEB – Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell’ambito dell’indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News. (ANSA)

L’ex ministro risulta aver aver dato informazioni anticipate all’amico Epstein (da cui riceveva denaro), a beneficio suo e di altri businessmen, sull’imminente approvazione del mega intervento da 500 miliardi di euro messo allora in cantiere dall’Ue per il salvataggio di varie banche europee.

Azioni che appaiono una chiara violazione degli “standard di condotta ministeriali” da parte di Mandelson, designato ambasciatore un anno fa da Starmer.