Il laburista Mandelson passÃ² documenti del governo Gb a Epstein, monta la bufera

Pende anche lo spettro di un’indagine penale, oltre che di un disonorevole allontanamento dalla Camera dei Lord britannica, per Peter Mandelson: ex ministro laburista, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore negli Usa riciclato da Keir Starmer, sprofondato ormai mani e piedi nello scandalo delle frequentazioni con il defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Il suo caso – sulla scia delle ultime rivelazioni rimbalzate a valanga dagli Usa – sta scuotendo il Regno Unito e mettendo in ulteriore imbarazzo Starmer, giÃ costretto a silurarlo dall’incarico di ambasciatore a Washington nei mesi scorsi. Il premier Ã¨ stato forzato oggi a mandare il ministro Darren Jones a riferire in Parlamento sugli ultimi sviluppi: segnati dall’uscita di email – risalenti agli anni fra il 2009 e il 2010, in parte successive alla prima incarcerazione del faccendiere – che svelano come Mandelson non si sia limitato a ricevere denaro da Epstein. Ma abbia condiviso con lui in anteprima, quando era ministro del Commercio e vicepremier de facto del gabinetto di Gordon Brown, consigli e documenti governativi riservati sul progetto di stretta fiscale sui bonus ai banchieri all’epoca del dopo crisi finanziaria globale del 2008. Non solo.

L’ex ministro risulta aver aver dato informazioni anticipate all’amico, a beneficio suo e di altri businessmen, sull’imminente approvazione del mega intervento da 500 miliardi di euro messo allora in cantiere dall’Ue per il salvataggio di varie banche europee.

Azioni che appaiono una chiara violazione degli “standard di condotta ministeriali”, come Jones ha ammesso ai Comuni; giustificando peraltro la designazione ad ambasciatore decisa un anno fa da Starmer con il presunto fatto che il premier attuale fosse stato tenuto all’oscuro dall’interessato di molte delle informazioni emerse “adesso” dagli Epstein File.

Giustificazioni che non convincono certo le opposizioni (oltre a diversi deputati laburisti): dai Conservatori ai trumpiani di Nigel Farage, i quali definiscono tardiva la verifica interna sul comportamento passato di Mandelson ordinata solo adesso da sir Keir; fino ai liberaldemocratici e agli indipendentisti scozzesi dell’Snp, che invocano a questo punto pure un’inchiesta di polizia su potenziali reati come l’insider trading. Una denuncia, scrive il Telegraph, Ã¨ giÃ stata presentata al riguardo a Scotland Yard sia da Reform, il partito di Farage, sia dall’Snp. ANSA