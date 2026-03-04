Files Epstein, Bill Gates chiamato a testimoniare al Congresso

(www.affaritaliani.it) – La commissione del Congresso degli Stati Uniti che indaga sul defunto finanziere Jeffrey Epstein ha formalmente richiesto la testimonianza di Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, e di Leon Black, co-fondatore di Apollo Global Management. Entrambi i miliardari sono stati convocati tramite lettere inviate dal presidente della Commissione di Vigilanza della Camera, James Comer.

“La Commissione continua a cercare la verità per i sopravvissuti e per tutti gli americani“, ha scritto Comer sul suo account Twitter.

Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha accettato di testimoniare davanti alla commissione della Camera in merito ai suoi passati legami con Jeffrey Epstein. “Il Segretario Lutnick ha accettato di comparire volontariamente davanti alla commissione della Camera”, ha dichiarato il repubblicano James Comer, presidente della commissione, aggiungendo che “attende con impazienza la sua testimonianza”.

Il nome di Lutnick compare nei documenti relativi al caso Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, e a metà febbraio ha ammesso di aver pranzato con Epstein nel 2012 sulla sua isola privata nei Caraibi, dopo aver precedentemente affermato di aver interrotto i rapporti molto tempo prima. “Ho pranzato con lui sull’isola mentre ero in vacanza con la famiglia in barca. Mia moglie era con me, così come i miei quattro figli e le loro tate”, ha dichiarato a metà febbraio, aggiungendo che la visita era durata un’ora.