Aggredisce la compagna, s’impossessa dell’auto e si schianta: arrestato albanese

L’aggressione nei confronti della compagna, poi la fuga in auto e l’inseguimento con i carabinieri. Infine l’incidente e le manette. Un uomo di 23 anni, cittadino albanese, è stato arrestato a Cologno Monzese con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio.

L’intervento

Tutto è iniziato in via Santa Maria dove alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la donna che chiedeva aiuto. Sul posto sono intervenuti i militari della tenenza di Cologno che, una volta usl post, hanno notato un’auto che, alla loro vista, si dava alla fuga. È nato un inseguimento fino a via Curiel, dove l’uomo alla guida si è schiantato contro un marciapiede.

L’aggressione

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e su cui risultava attivato un “codice rosso” aveva poco prima aggredito la propria convivente dopo un’accesa discussione, per poi sottrarle le chiavi di casa e impossessarsi dell’automobile.

Per il 23enne nono scattate le manette. È stato arrestato e accompagnato in carcere su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Monza.

