Come molti sanno, Trudeau non è esattamente un democratico, ma è stato toccato il fondo durante la vista di Zelensky in Canada.

“Sconcerto dopo che il parlamento canadese, durante il discorso congiunto di Zelenskyj, ha fatto una standing ovation a Yaroslav Hunka, un collaboratore nazista ucraino di 98 anni che prestò servizio in un’unità militare nazista durante la seconda guerra mondiale, implicato nell’omicidio di massa di ebrei e altre persone.

Gli amici del Centro Simon Wiesenthal (FSWC) hanno affermato in una dichiarazione dai toni forti che “sono profondamente turbati per il riconoscimento da parte del Parlamento canadese di un veterano ucraino che ha prestato servizio in un’unità militare nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, implicato nell’omicidio di massa di ebrei . L’FSWC è ulteriormente indignato dal fatto che i parlamentari della Camera dei Comuni venerdì abbiano fatto una standing ovation all’ex soldato.”

Ha aggiunto: “Yaroslav Hunka, un immigrato ucraino di 98 anni, è stato presentato da Anthony Rota, presidente della Camera dei Comuni, come” un veterano di guerra ucraino-canadese della seconda guerra mondiale che ha combattuto per l’indipendenza ucraina contro i russi. ” e “un eroe ucraino e un eroe canadese”, ignorando il fatto orribile che Hunka prestò servizio nella 14a divisione Waffen Grenadier delle SS, un’unità militare nazista i cui crimini contro l’umanità durante l’Olocausto sono ben documentati.”

Lo scrive su X il giornalista Simon Ateba.