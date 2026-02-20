Renzi contro Meloni a Sanremo. Ma ci Ã¨ andato anche Mattarella

Mattarella a Sanremo

Matteo Renzi, che Ã¨ andato ad ‘Amici’ di Maria De Filippi vestito da Fonzie, scrive su X:
“Giorgia Meloni avrebbe pensato di andare a una serata di Sanremo. Mai un premier in carica ha partecipato al festival della canzone italiana, mai. Se nessuno ci Ã¨ mai andato un motivo ci sarÃ .

Se proprio Meloni ha del tempo libero, le suggeriamo di venire in Parlamento per una sessione di confronto con lâ€™opposizione. Temi? Scelga lei: sicurezza, pressione fiscale, produzione industriale, giovani laureati, dissesto idrogeologico, sanitÃ . Câ€™Ã¨ lâ€™imbarazzo della scelta. Che dite? Giorgia scelga lâ€™argomento e venga in Parlamento. Lasci stare Carlo Conti e i cantanti, la Presidente del Consiglio venga in Senato se ha un minimo di coraggio”.
https://x.com/matteorenzi/status/2024832313255764457

Renzi ad Amici

A Sanremo ci Ã¨ andato anche Mattarella.

Mattarella a Sanremo, prima volta nella storia del festival

