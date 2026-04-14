Renzi: ‘Meloni scaricata dal suo guru, il crollo Ã¨ cominciato’

ROMA, 14 APR – “Ecco le parole del presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Giorgia Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru, dal suo leader. Da dopo il referendum ogni giorno un problema. Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo Ã¨ appena cominciato”. CosÃ¬ su X Matteo Renzi. (ANSA)