Milano, in hotel con sette valigie di refurtiva: arrestato algerino

Quando ha aperto la porta della stanza e si è trovato di fronte i poliziotti ha provato, invano, a richiuderla. All’interno della camera d’albergo infatti nascondeva sette valigie con occhiali di lusso, borse di marca e accessori griffati oltre a dispositivi elettronici e cellulari, alcuni dei quali risultati rubati o smarriti.

Il controllo in hotel

In quella stanza gli agenti del commissariato Greco Turro sono arrivati durante un servizio di controllo del territorio che ha interessato anche un hotel di via Giovanni Lulli dove tra gli ospiti c’era anche un 33enne algerino che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione.

I poliziotti di via Francesco Perotti, su una scrivania all’ingresso della camera hanno notato sette cellulari, alcuni dei quali “schermati” perché avvolti nella carta stagnola per renderli non localizzabili. Alcuni degli smartphone sulla schermata riportavano un messaggio con la dicitura di telefono smarrito o rubato.

C’erano anche sette valigie all’interno delle quali sono stati trovati occhiali, scarpe e borse di diversi marchi prestigiosi di moda, una macchina fotografica professionale con relativi obiettivi ottici, un hard disk e un pc portatile anche questo avvolto nella carta stagnola.

