Dà un testata una donna e la minaccia con l’ascia: arrestato straniero

È stato arrestato, mercoledì pomeriggio, l’uomo di 25 anni originario del Benin che, da mesi, terrorizzava gli abitanti della zona in cui si era installato, in un alloggio di fortuna, nella località di Cascina Colombara a Saronno (Varese). Diversi atteggiamenti aggressivi erano stati denunciati. Tra questi l’aggressione a una donna, colpita con una testata, ma anche varie minacce con un’ascia, danneggiamenti e altro ancora.

Lo sgombero e le minacce

La polizia locale era intervenuta sgomberando la baracca in cui viveva l’uomo (un richiedente asilo che, come tale, non può essere espulso dal Paese). Ma, poco dopo, il 25enne ha trovato un riparo in un capannone abbandonato a poche centinaia di metri. In un successivo intervento, i carabinieri hanno sequestrato alcune armi. Del caso si è occupato anche la trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano.

L’arresto

Infine, mercoledì, il nuovo intervento dei carabinieri, per procedere all’arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. L’uomo è stato condotto in carcere. In precedenza, il deputato milanese di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato aveva annunciato un’interrogazione parlamentare sul caso.

