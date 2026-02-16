Livorno, malore in casa: muore 52enne

ImolaOggi CRONACA, News 2026

ambulanza

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, a Livorno, dove Federico Frusciante, 52 anni, Ã¨ morto in seguito a un malore tra le mura di casa, in via San Carlo.Â  Secondo quanto appreso, Frusciante si Ã¨ improvvisamente sentito male nel primo pomeriggio, accasciandosi a terra.

Immediata la chiamata alla centrale del numero unico di emergenza che ha inviato sul posto un’ambulanza della Svs di via San Giovanni e l’automedica del 118, con il personale sanitario che ha subito iniziato le manovre rianimatorie. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, per il 52enne purtroppo non c’Ã¨ stato niente da fare
www.livornotoday.it

Articoli correlati

Giuliano Cefalo

Somma Vesuviana, 33enne muore durante attivitÃ  sportiva

Gioele Dâ€™Arco

Malore in casa, Gioele muore a 32 anni

ambulanza

Tragedia a Bordighera, bimba di 2 anni trovata morta in casa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *