Livorno, malore in casa: muore 52enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, a Livorno, dove Federico Frusciante, 52 anni, Ã¨ morto in seguito a un malore tra le mura di casa, in via San Carlo.Â Secondo quanto appreso, Frusciante si Ã¨ improvvisamente sentito male nel primo pomeriggio, accasciandosi a terra.

Immediata la chiamata alla centrale del numero unico di emergenza che ha inviato sul posto un’ambulanza della Svs di via San Giovanni e l’automedica del 118, con il personale sanitario che ha subito iniziato le manovre rianimatorie. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, per il 52enne purtroppo non c’Ã¨ stato niente da fare

